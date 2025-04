Fim da busca? Vitória negocia a contratação do atacante Renato Kayzer

Renato Kayzer está próximo dde vestir a camisa do Vitória - Foto: Reprodução / Instagram / @renatokayzer

Com a necessidade de reforçar o ataque, o Vitória está no mercado em busca de um centroavante. O rubro-negro baiano já tem tratativas em andamento com Renato Kayzer, do Fortaleza. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande na rede social X (Antigo Twitter) e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.



As bases saleriais e o tempo de contrato já estão alinhados entre o rubro-negro baiano e o estafe do jogador, que aceitou a oferta. Agora, a diretoria do Vitória negocia com o Fortaleza a forma de pagamento em relação a compra dos direitos do jogador.

Renato Kayzer em ação pelo Fortaleza | Foto: Reprodução / Instagram / @renatokayzer

Renato Kayzer de Souza tem 29 anos e iniciou a carreira na base do Santos e acumula passagens em clubes como Vasco, Ponte Preta e Chapecoense. Após se destacar no Atlético-GO, se transferiu para o Athletico-PR.

Em 2022, Kayzer foi adquirido pelo Fortaleza. Depois, ainda rodou por Daejeon Hana Citizen-COR, América Mineiro e Criciúma.

Com a camisa do Leão do Pici, Kayzer atuou por 67, com 11 gols marcados e três assistências. Por lá, conquistou o Campeonato Cearense de 2022.