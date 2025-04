"Feliz pela estreia", diz Felipe Cardoso após primeiro jogo no Vitória

O time alternativo do Vitória empatou fora de casa por 1 a 1 com o Moto Club-MA e terminou na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. De forma invicta, o Leão da Barra somou 15 pontos somados, com quatro vitórias e três empates.

Uma das novidades na partida em São Luís foi o atacante Felipe Cardoso. Ao substituir Osvaldo aos 23 do segundo tempo, o camisa 76 fez sua partida de estreia pelo rubro-negro baiano.

Felipe se mostrou feliz pela estreia com a camisa rubro-negra e celebrou a classificação para às quartas de final da Lampions League após três anos.

"Muito feliz pela estreia, pela classificação em primeiro lugar, a gente soube jogar o jogo, faltou pouco para o nosso time sair com mais uma vitória na competição", disse Cardoso ao canal Premiere.

Agora, o Leão da Barra muda o foco e mira a sua estreia do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Thiago Carpini visitam o Juventude neste sábado, 29, às 18h30, no Estáddio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela primeira rodada da Série A