Vitória empata com Moto Club e garante liderança da Copa do Nordeste

Jogadores do Vitória comemoram gol marcado por Carlinhos - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Já classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória entrou em campo nesta quarta-feira, 26, no Castelão, em São Luís, para encerrar sua participação na fase de grupos da competição regional. O Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Moto Club, do Maranhão, e garantiu a liderança do Grupo A com 15 pontos em sete jogos.

O clube maranhense saiu na frente com gol de Yan, mas o empate veio no segundo tempo, quando Carlinhos balançou as redes. Apesar da igualdade no placar, o Vitória manteve sua invencibilidade na competição e garantiu o primeiro lugar da chave.

Vale mencionar que o técnico Thiago Carpini optou por escalar uma equipe alternativa, e sequer viajou para São Luís, ficando em Salvador para focar na preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Quem comandou a equipe à beira do gramado foi o auxiliar Estephano Dijan.

A expectativa agora é pela estreia na Série A, no próximo sábado, 29, às 18h30, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com a classificação para as quartas de final garantida, o Vitória agora aguarda o desfecho da 1ª fase do Grupo B, onde ainda restam jogos da sétima rodada e o confronto atrasado entre Bahia e Confiança.

Caso o cenário atual se mantenha, o Rubro-Negro enfrentará o Náutico, quarto colocado do Grupo B, nas quartas de final da Copa do Nordeste.