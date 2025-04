Com time reserva, Vitória está escalado para enfrentar o Moto Club

Osvaldo será o capitão do Vitória diante do Moto Club - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória está escalado para enfrentar o Moto Club, em jogo válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Já classificado para a próxima fase, o Rubro-Negro entrará em campo com o time reserva, sendo comandado pelo auxiliar Estephano Dijan.

O técnico Thiago Carpini não viajou com a delegação e segue focado na estreia do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 29, contra o Juventude, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com uma equipe bastante mexida, o Leão da Barra vai a campo com: Fintelman, Edenilson, Camutanga, Kauan, Hugo; Papaterra, Thiaguinho, Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Osvaldo e Carlinhos.

Lanterna do Grupo A e já sem chances de classificação, o Moto Club vai a campo com: Thiago, Ball, Yan Cristian, Luis Fernando Pedro Dias, Wadson, Vitinho, Felipe Dias, Jean Hadrian e Luis Gustavo.