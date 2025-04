Moto Club x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória enfrenta o Moto Club às 21h30 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Nesta quarta-feira, 26, Moto Club e Vitória se enfrentam pela sétima rodada da Copa do Nordeste, com os dois times em situações distintas na competição. O duelo, marcado para às 21h30 no Estádio Castelão, em São Luís (MA), será decisivo para o clube maranhense, que precisa da vitória e de uma combinação de resultados para garantir uma vaga nas quartas de final. Já o Leão, classificado com uma rodada de antecedência, joga para confirmar a liderança do Grupo A sem depender de outros resultados.

O Rubro-Negro baiano chega ao confronto com um gosto amargo, após a derrota para o Bahia na final do Campeonato Baiano. Apesar disso, o time de Thiago Carpini já assegurou sua vaga no mata-mata da Copa do Nordeste e agora busca o primeiro lugar do grupo, o que pode ser alcançado com um triunfo sobre o Moto Club. A equipe precisa vencer para seguir firme na disputa pelo topo da chave, independente do jogo do Sport.

Por outro lado, o Moto Club tem uma missão complicada. Além de ter que vencer o Vitória, o Papão do Norte depende de uma combinação de resultados para avançar, com equipes como Altos-PI, CRB, Ferroviário-CE e Sousa-PB também brigando pelas últimas vagas nas quartas de final. A equipe comandada por Zé Augusto sabe que um triunfo contra o Vitória é fundamental, mas precisa secar os rivais para garantir sua classificação histórica.

Transmissão

Onde assistir: Premiere e SBT.

Prováveis escalações

Vitória: Gabriel; Emerson Buiu, Camutanga, Kauan Neves e Riquelme; Thiaguinho, Pepê e Pablo; Osvaldo, Bruno Xavier e Carlos Eduardo. Técnico: Thiago Carpini.

Moto Club: Allan Thiago; Wesley (Ball), Luís Fernando, Yan Cristian e Wadson; Felipe Dias, Pedro Dias e Hadrian; Luís Gustavo, Jean e Vitinho. Técnico: Zé Augusto.

Ficha Técnica

Moto Club x Vitória

Copa do Nordeste - 7ª rodada do Grupo A

Local: Estádio Castelão, São Luís (MA).

Data: 26/03/2025.

Horário: 21h30.

Transmissão: Premiere e SBT.