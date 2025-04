Vitória rescinde contrato com empresa responsável pela fumaça azul

Fumaça azul roubou a atenção de torcedores antes da final do Baianão - Foto: Foto: Divulgação | ECBahia

Após identificar que um ato de sabotagem trocou as cores do show pirotécnico na final do Campeonato Baiano, em pleno Barradão, o Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira, 25, a rescisão contratual com a empresa responsável pelo serviço.

Em nota oficial divulgada no site do clube, o Rubro-Negro relembrou que o "colaborador terceirizado" foi desligado após o caso que marcou o jogo contra o Bahia. Além disso, o Leão da Barra já conversa com outro fornecedor que "respeite" os torcedores.

O pronunciamento oficial destacou a necessidade de 'respeito' com a torcida, "ativo mais importante do clube" de acordo com o próprio Vitória. Confira a nota completa:

"O Esporte Clube Vitória informa que após apuração dos fatos relacionados ao evento pirotécnico no jogo do último domingo (23), pela final do Campeonato Baiano, e também do desligamento do colaborador terceirizado envolvido no caso, o clube rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo serviço.

O ativo mais importante do clube, sua torcida, precisa ser respeitado como sempre foi nos últimos anos, principalmente dentro de nossa casa, o Barradão, tornando nosso santuário uma verdadeira força no processo de reconstrução de nosso clube.

O Esporte Clube Vitória já conversa com outro fornecedor que siga as diretrizes do clube e respeite nosso torcedor".