Após incômodo nas arquibancadas, Vitória explica fumaça azul na final

Show pirotécnico realizado no Barradão na tarde deste domingo, 23 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cena inusitada marcou o começo da final realizada na tarde deste domingo, 23, no Barradão. O icônico show pirotécnico realizado pelo Vitória no estádio chamou a atenção por disparar uma fumaça na cor azul, diferente do tradicional vermelho e preto utilizados em todos os jogos do Leão da Barra como mandante.

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 24, o clube baiano negou boatos que se espalhavam nas redes sociais de uma eventual homenagem ao rival Bahia e afimou que, no protocolo, a entrada do Leão em campo seria festejada apenas com fumaças rubro-negras.

Ainda de acordo com o pronunciamento, uma troca proposital de latas de fumaça por parte de um colaborador da empresa, que já foi desligado, foi identificada. O clube também afirmou que medidas técnicas serão adotadas para prevenir que a situação volte a acontecer.

"O Esporte Clube Vitória vem esclarecer o fato ocorrido na partida de ontem (23), pela final do Campeonato Baiano, onde na cerimônia de entrada do time, quando são realizados efeitos pirotécnicos (operação essa realizada há mais de três anos), foi disparada uma fumaça de cor azul na parte da arquibancada onde ficam nossas principais torcidas organizadas.

A empresa que presta este serviço possui relações comerciais com nosso clube há mais de cinco anos e possui todas as autorizações e alvarás necessários para executar os efeitos em jogos do Vitória.

Diferentemente do divulgado nas redes sociais, a fumaça azul não foi colocada para uma eventual comemoração de título do time rival. Nosso protocolo de entrada do Vitória em campo possui apenas as cores vermelho e preto.

Apurando os fatos, foi identificado uma troca proposital das latas de fumaça por parte de um colaborador da empresa que já foi desligado. Medidas técnicas serão adotadas pelo Esporte Clube Vitória para prevenir que tal situação volte a acontecer.

“Em três anos de operação junto com o clube, nunca tivemos nenhum problema de natureza parecida. Temos um respeito muito grande pela instituição e jamais faríamos algo parecido propositalmente. É nítido que se trata de um caso de sabotagem”, disse o representante da empresa responsável.

Pedimos desculpas à nossa torcida e reforçamos que seguiremos com respeito e com o compromisso de honrar as nossas cores, fazendo de nossa casa a melhor atmosfera possível".