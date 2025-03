Súmula do Ba-Vi tem Carpini, Marcos Felipe e mais expulsões; confira

Ba-Vi da Final do Campeonato Baiano tem 6 expulsos e muita confusão - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Neste domingo, 23, o Barradão foi palco do clássico Ba-Vi, válido pela final do Campeonato Baiano, que terminou empatado por 1 a 1, garantindo o título do Bahia. No entanto, a partida não foi marcada pelo futebol jogado, mas sim pelas diversas confusões, resultando em um total de seis expulsões, incluindo o técnico Thiago Carpini, do Leão, e 12 cartões amarelos distribuídos.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana de Futebol, relatou os episódios na súmula oficial, publicada no site da Federação Bahiana de Futebol (FBF), nesta segunda-feira, 24.

A primeira expulsão da tarde foi do meia Cauly, do Bahia, que foi punido por "conduta violenta", ao atingir com o antebraço o pescoço de Lucas Halter, do Vitória. O jogador foi expulso com intervenção do VAR.

Logo após, uma série de desentendimentos aconteceu no banco de reservas. Zé Marcos, do Vitória, e Caio Alexandre, do Bahia, foram expulsos por "troca de socos", enquanto o goleiro Danilo Fernandes, do Bahia, também recebeu o cartão vermelho por "empurrar vários adversários".

Ba-Vi da Final do Campeonato Baiano tem 6 expulsos e muita confusão | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Com o jogo empatado após o gol de Kayky, outra confusão eclodiu em campo. O técnico Thiago Carpini foi expulso por invadir o campo e confrontar Ramos Mingo, do Bahia, "pegando na gola da camisa com brutalidade", segundo o árbitro.

Além disso, o goleiro Marcos Felipe, do Bahia, foi expulso por provocar a torcida adversária, apontando para o escudo de sua camisa.

Goleiro Marcos Felipe expulso após comemorar gol do Bahia | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

No quesito cartões amarelos, Wilton Pereira Sampaio registrou 12 atletas penalizados durante o clássico: Zé Marcos, Matheuzinho, Wellington Rato, Cáceres, Lucas Arcanjo e Baralhas, do Vitória; e Caio Alexandre, Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Kayky, do Bahia.