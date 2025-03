Kayky sobre comemoração polêmica no Ba-Vi: "Espero fazer mais"

Kayky marcou o gol de empate do Bahia e comemorou imitando uma galinha - Foto: Reprodução / Twitter - EC Bahia

Autor do gol que garantiu o título estadual para o Bahia, Kayky não deixou de marcar sua presença também na comemoração. Após balançar as redes no clássico contra o Vitória, neste domingo, 23, o atacante fez questão de repetir o gesto que ficou famoso em 2023: imitou uma galinha, alusão ao rival de Salvador.

Em entrevista exlcusiva concedida ao Grupo A TARDE após o jogo, o camisa 37 explicou sua atitude: "A comemoração faz parte do jogo. Acho que se fosse ao contrário, eles também zoariam. É uma zoação saudável do jogo, e eu espero poder fazer mais vezes".

Para Kayky, o triunfo sobre o Vitória teve um sabor ainda mais especial, já que foi seu primeiro gol em seu retorno ao Bahia, além de ser o segundo título conquistado com a camisa tricolor. "Feliz de poder fazer meu primeiro gol nessa volta em cima deles. Em 2023, o primeiro também tinha sido contra eles. Fico feliz demais pelo triunfo e pela conquista do título", destacou o atacante.