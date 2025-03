Provocação sem fim: Bahia e jogadores extravasam após título contra o Vitória

Jogadores do Bahia provocam o Vitória após conquistar o Campeonato Baiano no Barradão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bahia conquistou no domingo, 23, o seu 51º título do Campeonato Baiano. A conquista veio com empate em 1 a 1 diante do grande rival Vitória, em pleno Barradão. Após o apito final, os jogadores do Tricolor permaneceram por horas no estádio do adversário e acumularam provocações. Até mesmo o perfil oficial do clube entrou na brincadeira.

A primeira provocação veio logo depois do gol do título, marcado por Kayky aos 63 minutos do segundo tempo. Assim como fez em 2023, o atacante comemorou imitando uma galinha. A comemoração é uma referência ao que ficou conhecido entre a torcida do Bahia como 'A Fuga das Galinhas', em um clássico de 2018, quando o Vitória supostamente teria abandonado o jogo de maneira intencional.

Um outro vídeo publicado pelo Bahia mostra os jogadores dando a famosa volta olímpica, enquanto cantam a música do desenho infantil 'Galinha Pintadinha'. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Gilberto e Ademir aparecem cantando, enquanto Jean Lucas imita uma galinha.

As provocações seguiram no mesmo tom, com os atacante Erick Pulga e Ademir, além do volante Rezenda jogando milho no gramado do Barradão. "Tem que respeitar, na Bahia só tem um", disse Pulga.

Uma outra provocação partiu diretamente do Bahia, que na foto da taça de campeão baiano colocou o reflexo de uma galinha.

As provocações seguiram nos perfis dos jogadores do clube já na saída do estádio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o elenco comemorano o título no ônibus.

O atacante Ademir publicou uma foto com a taça do Campeonato Baiano e na localização se referiu ao Barradão como 'Disney World'. O meia Jean Lucas seguiu um caminho parecido, mas apontou o estádio do Vitória como 'Minha Casa'.