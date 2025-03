Bahia empata com o Vitória no Barradão e garante 51º título baiano

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Em um clássico eletrizante e cheio de emoção até os minutos finais, o Bahia conquistou o Campeonato Baiano de 2025 ao empatar com o Vitória por 1 a 1 na tarde deste domingo, 23, no Barradão. Com a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu por 2 a 0, o Tricolor garantiu o troféu estadual pela 51ª vez em sua história.

O Rubro-Negro, empurrado pela torcida, iniciou o jogo com grande ímpeto ofensivo, buscando reverter a vantagem do Tricolor, mas parou nas boas defesas de Marcos Felipe, goleiro do Bahia, que fez boas intervenções durante o jogo.

🏆 AGORA SIM, TUDO CERTO NA BAHIAAAAAAAAAAA! QUEM TEM MAIS TEM 51. #TudoCertoNaBahia #BBMP pic.twitter.com/b95fPheR2a — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 23, 2025

O gol marcado pelo lateral-direito Claudinho, marcado aos 38 minutos do segundo tempo, deu confiança para o Leão da Barra no final do jogo, mas o Esquadrão de Aço soube administrar o resultado e, já nos minutos finais, definiu de vez a conquista com um gol do atacante Kayky, que decretou o empate e selou a festa tricolor.

O resultado garantiu ao Bahia o seu 51º título estadual, além de impedir que o Vitória conquistasse o bicampeonato consecutivo. A conquista também é histórica para o técnico Rogério Ceni, que completou neste domingo sua 101ª partida à frente do Esquadrão de Aço e conquistou seu primeiro título pelo clube.

Agora campeão baiano, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, 26, para enfrentar o Ceará, em jogo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste. O confronto acontece na Arena Fonte Nova, às 19h.

Já o Vitória buscará a virada de chave na temporada diante do Moto Club, do Maranhão, no mesmo dia, às 21h30, na cidade de São Luís, pela sétima e última rodada do Nordestão.