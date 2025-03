Torcida organizada do Vitória cria tumulto antes do clássico Ba-Vi

Torcedores flagrados - Foto: Foto: Reprodução / Redes Sociais

Integrantes de uma torcida organizada do Vitória foram flagrados atirando pedras em veículos na região da Rótula do Abacaxi, na manhã deste domingo (23), horas antes do clássico Ba-Vi, pela final do Campeonato Baiano.

Nas imagens, é possível ver que quando percebem que estão sendo filmados, pega uma pedra do chão e anda em direção ao veículo de onde foi filmado o vídeo, mas o condutor acelera e não chega a ser atingido.

Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que militares 58ª CIPM foram acionados, no início da tarde deste domingo (23), para averiguar uma denúncia de tumulto entre membros de torcidas na Rótula do Abacaxi, mas não constataram anormalidade alguma, bem como não detectaram quaisquer torcedores na região. Segundo a pasta, o policiamento foi reforçado na região.