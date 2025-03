Com retorno e desfalques, Bahia anuncia relacionados para a decisão

Ademir, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Mesmo participando de apenas uma parte dos treinos deste sábado, 22, o atacante Ademir, do Bahia, foi relacionado para o jogo de volta da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, marcada para às 16h, no Barradão. Com a vantagem de dois gols exercida na partida de ida, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni inscreveu 24 jogadores na lista de convocados para a grande decisão do torneio estadual.

Apesar de contar com o retorno do camisa 7, o Tricolor também tem desfalques. Diagnosticado com uma lesão na região posterior da coxa, o meio-campista Michel Araújo está vetado pelo Departamento Médico e não enfrenta o Rubro-Negro.

Convocados para as suas respectivas seleções nacionais, o lateral-direito Santiago Arias, da Colômbia, e o atacante Luciano Rodríguez, do Uruguai, estão com as delegações na preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e também são desfalques para o Esquadrão de Aço.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Gabriel Souza, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Gilberto, Luciano Juba e Iago Borduchi

Zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Kanu e Gabriel Xavier

Meio-campistas: Caio Alexandre, Erick, Acevedo, Rezende, Cauly, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Willian José, Tiago e Kayky