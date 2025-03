Brasileirão Feminino: Bahia vence Inter de virada na estreia

Mulheres de Aço estreiam no Brasileirão Feminono com triunfo de virada e fora de casa diante do Internacional - Foto: Lara Vantzen / SC Internacional

As Mulheres de Aço retornaram à elite do futebol feminino em belo estilo. Na tarde deste sábado, 22, o Bahia venceu o Internacional de virada por 3 a 2, em jogo realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.

As gurias coloradas saíram na frente na primeira etapa com Belén Aquino, aos 19 minutos. As tricolores viraram na segunda etapa, com Kaiuska, aos dois minutos, e com Mila Santos logo aos 13.

As gaúchas empataram com Paola, aos 34 minutos. Porém, nos acréscimos, exatamente aos 52, Ellen definiu o triunfo tricolor no Sul.

O técnico Felipe Freitas escalou a equipe com Yanne; Dan, Aila, Tchula e Mila Santos; Suelen, Ju Oliveira e Luana; Mari Pires, Vilma e Cássia.

Com o apoio da fiel torcida tricolor, as Mulheres de Aço voltam a campo na próxima quinta-feira, 27, em Pituaçu, contra o Flamengo, às 18h, pela segunda rodada do Brasileirão feminino.