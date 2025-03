Bahia está pronto para o Ba-Vi da final; veja provável escalação

Elenco do Bahia durante o treino final visando o Ba-Vi da final do Baianão - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Bahia concluiu a preparação mirando o clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 23, às 16h, no Barradão, em confronto válido pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano.



Antes de irem a campo na manhã deste sábado, 22, os atletas foram ao auditório e assistiram a vídeos dos últimos jogos para analisar os pontos positivos e negativos da equipe.

Já no CT Evaristo de Macedo, o grupo foi dividido em dois. No campo 1, parte do elenco aprimorou posse e saída de bola sob pressão. Já o outro treinou jogadas de ataque.

Ainda com o elenco dividido, os jogadores aperfeiçoaram saídas de bola defensivas com pressão, enquanto o restante participou de uma atividade de bola área e finalizações. Na sequência, o grupo entrou em regime de concentração.

Rogério Ceni terá os desfalques de Santiago Arias e Luciano Rodriguez, que foram convocados pelas seleções da Colômbia e da Argentina, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Para os seus lugares, Gilberto e Willian José devem ser seus substitutos. O atacante Ademir esteve em parte do treinamento com bola e deixou as atividades mais cedo e segue como dúvida.

Com isso, a tendência é que o Esquadrão vá a campo com Marcos Felipe; Gilberto [Gabriel Xavier], Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir [Cauly], Erick Pulga e Willian José.

Após vencer a primeira partida da decisão por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, o Esquadrão de Aço pode até perder por um gol de diferença que se sagrará campeão.

Caso o Vitória vença por dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O rubro-negro baiano só é campeão diretamente se vencer por uma vantagem de três gols.