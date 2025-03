Com retorno e desfalque, Bahia deve ter novo trio de ataque no Ba-Vi

Willian José em ação no Barradão contra o Barcelona de Ilhéus - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com o desfalque certo de Luciano Rodriguez, convocado para a seleção uruguaia nas Eliminatórias, e com o possível retorno de Ademir, recuperado de desgaste físico, o Bahia deverá ter um novo trio de ataque para o clássico Ba-Vi deste domingo, 23, às 16h, no Barradão, válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano.



Ademir treinou na academia e deve estar a disposição de Rogério Ceni. Em bom momento na temporada, com três gols e seis assistências, o camisa 7 deverá dividir as extremas com Erick Pulga. No comando de ataque, Willian José será o substituto de Lucho.

Após o triunfo contra o CSA, Ceni comentou sobre a escalação do centroavante na partida pela Copa do Nordeste. A meta era dar mais minutagem e ritmo de jogo, consequentemente.

“Acredito que o Ademir vai estar disponível para a final, daí vamos analisar o que vamos fazer. Usamos o Willian [José] porque ele precisa de ritmo. Joga fácil, não de ataque ao espaço, mas de muita bola no pé. Ele segurou muitas bolas na frente para dar tempo de o time sair de trás”.

Willian José pode ser titular pela primeira vez na equipe principal do Bahia

Caso seja escalado na final do Baianão, Willian José seria titular pela primeira vez com o manto azul, vermelho e branco, desde a sua chegada do futebol russo.

Nas 11 vezes que atuou pelo Bahia, o camisa 12 só esteve entre os 11 iniciais quando a comissão técnica escalou equipes consideradas alternativas. Willian tem três gols marcados pelo Esquadrão de Aço.

O gramado do Barradão não seria problema para o centroavante tricolor. Ele anotou o gol do triunfo contra o Barcelona de Ilhéus, pela penúltima rodada da primeira fase do estadual.