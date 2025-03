Com time reserva, Bahia vence o CSA e assume liderança do Nordestão

Iago Borduchi marcou o primeiro gol do jogo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Jogando fora de casa, e com o time reserva, o Esporte Clube Bahia não encontrou dificuldades para recuperar a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 19, o Esquadrão venceu o CSA por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, quebrando a invencibilidade dos alagoanos jogando em casa e alcançando 10 pontos na tabela, mesma pontuação do adversário, mas com dois jogos a menos.

Após uma semana intensa, que teve início no domingo, retrasado, 9, quando reverteu a derrota para o Jacuipense na semifinal do Campeonato Baiano, a classificação para fase de grupos da Libertadores contra o Boston River na quinta-feira passada, 13, e o triunfo por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Baianão, contra o rival Vitória, no domingo, 16, o técnico Rogério Ceni optou por poupar o time titular.

Mesmo com o time alternativo, que contou com o goleiro Ronaldo fazendo sua estreia com a camisa tricolor, o Bahia abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo. O primeiro gol do jogo foi marcado por Iago Borduchi, que aproveitou o chute rasteiro de Acevedo para empurrar a bola para o fundo das redes pela primeira vez como jogador do Esquadrão. O lateral-esquerdo estava com tudo, e deu uma assistência para o segundo gol, marcado por Erick. No etapa final, Brayann descontou de pênalti.

A escalação reserva do Bahia tem motivo: a Final do Campeonato Baiano 2025. Neste domingo, 23, o Esquadrão entra em campo na decisão do Baianão, contra o Vitória, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, com uma vantagem de dois gols.