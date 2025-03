Bahia e Neoenergia levam futebol e serviços essenciais a comunidades

Bahia e Neoenergia ampliam impacto social em comunidades de Salvador - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A parceria entre o Esporte Clube Bahia e a Neoenergia continua promovendo inclusão e transformação social em Salvador. Com iniciativas voltadas para comunidades carentes, os projetos Bora Bahêa Meu Bairro e Neoenergia em Ação levam esporte, serviços essenciais e novas oportunidades para crianças, adolescentes e suas famílias.

Por meio do Bora Bahêa Meu Bairro, jovens têm acesso ao futebol como ferramenta de inclusão social. Em complemento, o Neoenergia em Ação expande esse impacto com atendimentos gratuitos e ações sociais, beneficiando diretamente a população.

Parte do programa Energia com Cidadania, essa iniciativa oferece serviços essenciais à comunidade, como vacinação gratuita, atendimento odontológico, orientação nutricional, assistência jurídica, emissão de segunda via de documentos, cadastro no CadÚnico e mediação de conflitos. A ação tem o apoio de instituições como o Ministério Público, Prefeitura de Salvador, Defensoria Pública da Bahia e Fecomércio, além da Central Única das Favelas (CUFA), que reforça a divulgação e incentiva o empreendedorismo comunitário.

Desde novembro de 2024, mais de 2.000 pessoas já foram beneficiadas pelo projeto nas localidades de Rocinha/Iapi, Vale das Pedrinhas e Curuzu, acompanhando as ações do Bora Bahêa Meu Bairro. Agora, chegou a vez da comunidade do Calabetão receber mais uma edição do Neoenergia em Ação, consolidando o compromisso do Bahia e da Neoenergia com o desenvolvimento social. O projeto faz parte do programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulamentado pela Aneel.