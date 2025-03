Bahia encara maratona de jogos antes do Super Mundial de Clubes

Com cinco competições, calendário do Bahia está apertado - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com cinco competições em disputa no ano de 2025, o calendário de jogos do Esporte Clube Bahia está muito apertado. Até a presente data, o Esquadrão já entrou em campo 19 vezes, sendo 16 jogos sob o comando de Rogério Ceni, já que as três primeiras partidas da temporada foram disputadas com uma equipe alternativa, com o treinador do time sub-20 à beira do campo.

Apesar da proximidade do fim de uma das competições disputadas pelo clube — Campeonato Baiano —, após a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, início do Campeonato Brasileiro, a estreia na Copa do Brasil e o retorno dos jogos da Copa do Nordeste depois de alguns adiamentos devido a choque de datas, o Tricolor de Aço pode chegar a 25 partidas disputadas até o início do Super Mundial de clubes, que terá início no dia 15 de junho, e paralizará o futebol brasileiro até meados de julho.

Isso porque somando todas os jogos já previstos até o dia 11 de junho, quando enfrenta o Red Bull Bragantino antes da paralisação para o Mundial, o Bahia entra em campo 23 vezes, em partidas válidas por Campeonato Baiano (Final contra o Vitória, neste domingo, 23), Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa Libertadores e estreia na 3ª fase da Copa do Brasil, com a quantidade de jogos podendo aumentar para 25, em caso de classificação para as quartas e semis do Nordestão.

Portanto, em um período de 84 dias, o Bahia poderá chegar a disputar um jogo a cada três dias, em maratona que inicia hoje, contra o CSA, às 19h, no Estádio Rei Pelé, pelo Nordestão.

Vale ressaltar ainda que a equipe comandada por Rogério Ceni tem jogos atrasados, válidos pela Copa do Nordeste, para serem alocados no calendário, uma vez que as partidas contra Ceará, prevista para o dia 18 de fevereiro, e Confiança, que havia sido definida para 3 de março, precisaram ser adiadas por conta dos confrontos do Tricolor de Aço pela fase prévia da Copa Libertadores.