Bahia anuncia parceria que pode cortar custos em até 35% no CT

Centro de Treinamento Evaristo de Macedo - Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

O Bahia anunciou, na tarde desta terça-feira, 11, uma parceria com a Neoenergia, principal companhia de eletricidade do estado. Segundo nota publicada pelo clube, o acordo busca o fornecimento de energia elétrica 100% renovável e pode reduzir em até 35% os gastos mensais no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila.

Essa economia é mais benéfica do que parece, já que pode chegar a um total de R$ 2,2 milhões nos próximos cinco anos para o Tricolor. Além disso, a medida torna a instalação mais sustentável graças à redução das emissões de CO2 (dióxido de carbono) e o abastecimento com energia certificada.

“Para a Neoenergia, a parceria com o Esporte Clube Bahia SAF reafirma nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Seguimos desempenhando um papel ativo na descarbonização com soluções que utilizam fontes de origem renovável, contribuindo para a redução das emissões de CO2,” comentou Rita Knop, Diretora de Vendas da Neoenergia.

Diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia, Vitor Ferraz também exaltou a importância da parceria. O ex-vice-presidente destacou a busca do clube para criar, dentro do futebol, uma consciência para a importância do consumo mais eficiente de energia.

“A parceria com a Neoenergia vai além do futebol e do social, com a qual já contamos com essa dobradinha no projeto Bora Bahêa Meu Bairro. É um novo momento que demonstra que o Esquadrão também está comprometido em ampliar suas metas de sustentabilidade criando, dentro do futebol, uma consciência para a importância do consumo cada vez mais eficiente de energia renovável”, disse Vitor Ferraz.