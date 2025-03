Bahia estreia na Copa do Brasil Sub-17 contra o VF4

Sub-17 entrará em campo pela Copa do Brasil em Feira - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia inicia nesta terça-feira, 11, sua trajetória na Copa do Brasil Sub-17. A equipe, conhecida como Pivetes de Aço, enfrenta o VF4, da Paraíba, às 15h, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana. O confronto é válido pela primeira fase da competição, disputada em jogo único. Em caso de vitória, o Tricolor avançará para encarar o vencedor do duelo entre Fortaleza e Atlético-PI.

Para o compromisso, o técnico Léo Mendes convocou 20 jogadores, distribuídos entre as posições de goleiros, laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. O elenco conta com os arqueiros Fábio e Levi, além dos defensores Gabriel Felipe, Palinha, Victor Guilherme, Diego Silva, Bruno Ricardo e Santana. No meio de campo, as opções são Andrew, Emerson, Guilherme Barros, Pedro Paulo, Kaique, João Henrique e Jefte Levi. O setor ofensivo tem como alternativas Ryan Nascimento, Ricardo, Lyan, Richarllyson e João Farias.

A arbitragem do duelo será comandada pelo baiano Jailton Moura Silva, auxiliado por Aleg Santana e Wesley Silva Santos, ambos pertencentes ao quadro da Federação Bahiana de Futebol (FBF).