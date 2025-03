Lateral do Bahia é emprestado ao Volta Redonda até o fim de 2025

O Volta Redonda acertou a contratação do lateral esquerdo Caio Roque junto ao Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de mais minutagem, o lateral-esquerdo Caio Roque, de 23 anos, deixará o Bahia rumo ao Volta Redonda por empréstimo até o final de 2025. A informação é do jornalista Venê Casagrandre, que revelou que o jogador chega ao time carioca sem custos.

Formado pelo Flamengo, Caio foi comprado pelo Grupo City em 2020, ainda antes de estrear no cenário profissional. Depois ele se transferiu para Lommel, da segunda divisão do futebol belga.

O lateral-esquerdo chegou ao Bahia em agosto de 2023, em recuperação de lesão, e só em 2024 ganhou condições de jogo. No entanto, o jogador nunca conseguiu se firmar no elenco principal do Tricolor baiano, atuando apenas nas duas últimas edições do Campeonato Baiano, com um total de 10 jogos.

Além disso, Caio Roque também teve passagens por outras equipes, como o Londrina, onde disputou sete partidas no Campeonato Brasileiro da Série C durante um empréstimo no ano passado. Agora, ao ser cedido ao Volta Redonda, o lateral-esquerdo busca mais oportunidades na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.