Com Ronaldo no gol, Bahia está escalado para enfrentar o CSA

Bahia busca liderança do Grupo B da Copa do Nordeste contra o CSA - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo logo mais, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, para enfrentar o CSA em duelo válido pela Copa do Nordeste. A partida é importante na disputa pela liderança do Grupo B. O Tricolor de Aço ocupa a vice-liderança com 7 pontos, mas com dois jogos a menos, enquanto o CSA lidera a chave com 10 pontos.

Com um time alternativo, o técnico Rogério Ceni, que vai completar seu 100º jogo no comando do Esquadrão, optou por preservar os titulares, que não viajaram para Maceió e permanecem em Salvador focados no jogo de volta da final do Campeonato Baiano, que ocorre no domingo, às 16h, no Barradão. Para este confronto, o Bahia estará escalado com Ronaldo no gol, que fará sua estreia com a camisa do clube.

A equipe será composta por Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky e Willian José.

Já o CSA entra em campo com Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Camacho; Enzo, Vander e Tiago Marques; Brayann, Cachoeira e Klenisson.