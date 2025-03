Ex-atacante do Bahia revela que perdeu tudo por vício em apostas

Dodô durante sua passagem pelo time de Aspirantes do Bahia - Foto: Reprodução / Instagram / @dodoht10

O atacante Dodô, ex-jogador do Bahia, chamou a atenção após desabafar nas suas redes sociais e admitiu ser viciado em apostas esportivas online.

Sem clube desde sua última passagem pelo Campinense-PB, o atleta utilizou seu instagram para tornar público o seu drama pessoal. Ele revelou que nunca participou de esquemas para manipulação de resultados.

"Sempre fui sorridente, alegre e brincalhão. Desde 2022, eu comecei a conhecer o mundo das apostas. Nunca fiz manipulação de resultado, graças a Deus. Mas eu gostava de apostar, não era jogo do Tigrinho, era jogo de futebol”, afirmou Dodô em um dos trechos do vídeo.

“Quando fui ver estava distante do relacionamento com a mãe da minha filha, atualmente não tenho contato com minha mãe, irmãs. Perdi meu apartamento, carro, minha carreira. Se eu jogar um campeonato amador hoje, o dinheiro que pego é para pagar uma dívida", complementou Dodô.



Por conta das dívidas contraídas para sustentar o vício, Dodô perdeu a concentração nos treinamentos e passou a não comparecer aos clubes para trabalhar.

Ele explicou que perdeu amizades, a boa relação com a família e que passou a mentir para as pessoas visando conseguir dinheiro.

“Ali foi tirando meu foco do futebol, comecei a apostar e quando fui ver estava longe do meu relacionamento, perdi meu salário todo mês para pagar apostas. É muito chato, é duro para mim. Eu não julgo porque ninguém nunca colocou uma arma na minha cabeça, não quero queimar casas de apostas, mas eu perdi relacionamentos, fiquei viciado. Nunca usei drogas, mas tive o vício nas apostas em que eu perdi tudo que eu conquistei, comecei a mentir para as pessoas, contava histórias tristes para conseguir dinheiro. Isso me deixou ferrado, perdi amizades, a minha ex-namorada, minha mãe, minhas irmãs, amigos do futebol... Isso me consumiu muito. Fiquei nesse mar de dívidas e vão se completar três anos”, falou Dodô emocionado.

“Não estou gravando esse vídeo para pedir ajuda, mas para alertar. Tem um tempo que Deus tocou no meu coração para eu gravar esse vídeo, que é muito mais sincero. Não é que eu não queira jogar futebol, mas é que eu não conseguia jogar. Às vezes fazia uma semana muito boa, mas aí as pessoas para quem eu devia apareciam e eu simplesmente fugia dos clubes. Acho muito errado isso, quero pedir perdão”, pontuou.

Reconhecer os sinais de uma compulsão por jogos pode ser desafiador. É comum que as pessoas usem os jogos como uma forma de fugir de conflitos internos ou como uma maneira de ganhar dinheiro rápido. O problema se agrava quando isso se torna uma compulsão, prejudicando outras áreas da vida e outras pessoas.

“Por isso, é importante buscar auxílio profissional o quanto antes, e, não hesitar em contar com o apoio da família, já que muitas vezes o compulsivo não enxerga o quanto o jogo afeta sua vida”, explica Cristiano Costa, psicólogo clínico e organizacional, e diretor de conhecimento (CKO) da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC).

Dodô tem 25 anos e iniciou profissionalmente no Botafogo-SP. Ele chegou ao Bahia para integrar a equipe de aspirantes em 2021. Foram 11 partidas no Esquadrão de Aço, com um gol marcado.

Ele acumula passagens por Mirassol, Grêmio Prudente, Anápolis, Ferroviária e Democrata-GV. Seu último clube foi o Campinense, porém fez apenas dois jogos na equipe em 2025.