CBF cobra da Conmebol medidas mais duras contra o racismo no futebol

Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou, na última quinta-feira, 20, um ofício à Conmebol, cobrando ações mais enérgicas no combate ao racismo nas competições sul-americanas, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. O documento, assinado pelo presidente Ednaldo Rodrigues, critica diretamente a postura da entidade sul-americana em relação à punição do Cerro Porteño, clube paraguaio envolvido em um episódio de racismo contra os jogadores Luighi e Figueiredo, do Palmeiras, durante a disputa da Libertadores Sub-20.

A CBF considerou a punição aplicada ao clube paraguaio insuficiente e ineficaz, classificando-a como “inócua” e afirmando que desconsidera a reincidência de comportamentos discriminatórios por parte do Cerro Porteño. A federação brasileira também reforçou sua posição pioneira no combate ao racismo, lembrando que foi a primeira a adotar medidas severas, como a perda de pontos e punições esportivas, em casos de discriminação racial.

Além disso, a CBF, que já havia proposto anteriormente mudanças no Estatuto e no Código Disciplinar da Conmebol em busca de sanções mais rígidas, reiterou, pela quarta vez, seu apelo para que as regras da entidade sul-americana sejam reformuladas. A confederação brasileira solicita que a Conmebol passe a adotar o Protocolo Antirracismo da FIFA, para garantir que os casos de racismo sejam tratados com mais seriedade e com punições mais severas.

Uma reunião para discutir medidas contra a discriminação racial está marcada para o dia 27 de março, e a CBF já confirmou sua presença. A entidade brasileira reforçou, por meio do ofício, a necessidade de a Conmebol adotar uma postura mais firme e eficaz no combate ao racismo dentro do futebol sul-americano, buscando erradicar esse tipo de comportamento das competições da região.