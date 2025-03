Racismo marca vitória do Palmeiras na Libertadores sub-20

Luighi não conteve o choro após ser vítima de racismo - Foto: Reprodução

O Palmeiras conquistou uma vitória importante na Conmebol Libertadores Sub-20 nesta quinta-feira, 6, ao derrotar o Cerro Porteño por 3 a 0. A partida, disputada no Paraguai, teve destaque para os gols de Riquelme Fillipi (duas vezes) e Erick Belé. Com o triunfo, o time paulista lidera o grupo com seis pontos em dois jogos.

No entanto, o que deveria ser um momento de celebração se transformou em um episódio lamentável de racismo. Durante a segunda etapa, aos 36 minutos, Figueiredo e Luighi, jovens promessas da base do Palmeiras, foram vítimas de atitudes racistas por parte da torcida do time adversário. A transmissão do jogo flagrou um homem imitando gestos de macaco em direção a Figueiredo, enquanto, em seguida, Luighi sofreu uma cusparada de outro torcedor.

Após o apito final, Luighi, visivelmente abalado, fez um desabafo emocionado sobre o ocorrido. Chorando bastante, o jogador questionou o tratamento dado ao episódio. "O racismo que fizeram comigo... é sério? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime. Você (entrevistador) vai perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF? Não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? O que fizeram foi um crime. Aqui é formação, estamos aprendendo", afirmou, indignado com a situação.

Veja a entrevista: