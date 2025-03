Ceni analisa clássico no Barradão e foco do Bahia no título

Rogério Ceni comandando o treino do Bahia nesta quinta-feira, 20 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após a vitória por 2 a 1 sobre o CSA, pela Copa do Nordeste, Rogério Ceni falou sobre a grande decisão do Campeonato Baiano, contra o Vitória, marcada para este domingo, 23, às 16h, no Barradão. Durante a coletiva pós-jogo, o técnico do Bahia analisou o próximo confronto, destacando as dificuldades que o time enfrentará em território adversário.

“O jogo contra o Vitória será dificílimo, como sempre é no Barradão. O gramado é diferente, o apoio do torcedor adversário vai pesar. Mas temos maturidade suficiente para encarar o jogo, não entrar em provocações e estarmos preparados”, afirmou Ceni, demonstrando confiança na capacidade de seus jogadores em lidar com as adversidades típicas de um clássico.

Apesar das condições de jogo fora de casa, o treinador reforçou que o Bahia não mudará sua filosofia de jogo. Para ele, independente das circunstâncias, a equipe buscará sempre propor o jogo e se lançar ao ataque, fiel ao seu estilo de jogo ofensivo: “O Bahia não joga defensivamente em lugar nenhum. A nossa proposta é jogar em função do gol, o que sabemos fazer. Vamos para o Barradão para buscar a vitória. O objetivo único dessa semana é ser campeão”.

"O gol nos aproxima de um título" Rogério Ceni - comandante tricolor

Ceni também falou sobre o planejamento para o confronto, destacando que o elenco foi preservado para a partida contra o CSA. “Descansamos dez jogadores, 11 se contar com o Marcos Felipe. Seguramos um time e temos opções aqui que podemos usar. Estamos prontos para dar a resposta dentro de campo”, garantiu.

Com o pensamento voltado para a conquista, Ceni entende que a maturidade da equipe será essencial para lidar com a pressão e as provocações do rival, elementos comuns em um clássico como o Ba-Vi.