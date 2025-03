Novo Pivete de Aço! Bahia anuncia contratação de promessa do Flamengo

Lucyan, novo lateral-direito do Bahia - Foto: Divulgação | Flamengo

O Bahia anunciou, na tarde desta quinta-feira, 20, a contratação do lateral-direito Lucyan, jogador de 18 anos de idade destaque das divisões de base do Flamengo. O novo 'Pivete de Aço' chega para integrar a equipe sub-20, que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria.

Jovem promessa, o atleta conquistou a Copa Libertadores e o Intercontinental da categoria durante a temporada 2024. Com contrato até 2027 e multa de rescisória de 100 milhões (cerca de R$ 618 milhões) de euros para clubes do exterior, o atleta se juntou ao time sub-20 nesta quinta-feira.

🗣️ O Esporte Clube Bahia SAF comunica a contratação em definitivo do lateral direito Lucyan. Com 18 anos de idade, o novo Pivete de Aço estava no Flamengo e se junta ao sub-20 do Esquadrão a partir desta quinta-feira (20).



Um dos destaques do time sub-20 do Flamengo, Lucyan… pic.twitter.com/yGanuW6ubf — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 20, 2025

A contratação se junta à outros movimentos do Tricolor para as divisões de base, como o lateral-esquerdo Zé Guilherme, ex-Grêmio, e o meio-campista David Martins, ex-América-MG, também contratados nesta temporada. O último, inclusive, esteve em campo na vitória por 2 a 1 sobre o CSA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

No Campeonato Brasileiro sub-20, o Bahia enfrenta o Palmeiras nesta sexta-feira, 21, às 15h, na Arena Barueri, pela 2ª rodada da competição. Na estreia, o Tricolor perdeu para o Corinthians por 2 a 1, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.