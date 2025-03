Kayky projeta Ba-Vi da final: "Certeza que seremos campeões"

Kayky marcou em no primeiro Ba-Vi de 2023 e provocou o rival imitando uma galinha na comemoração - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Titular no triunfo fora de casa do Bahia diante do CSA pela Copa do Nordeste, o atacante Kayky concedeu entrevista na zona mista do estádio Rei Pelé, em Maceió.

O ponta respondeu aos questionamentos sobre o Ba-Vi deste domingo, 16, no Barradão, válido pela finalíssima do Campeonato Baiano.

Kayky conquistou o título baiano de 2023 com a camisa do Esquadrão de Aço. Ele recorda com alegria da primeira passagem pelo clube e acredita que a equipe merece levantar a taça de 2025.

"Esses jogos eu gosto desde a base. Sempre gostei de clássico. É um jogo importante para a gente quando é clássico, é o mais importante do ano. Na minha primeira passagem, graças a Deus fui feliz, poder fazer gol, sair campeão também. Espero ser campeão de novo. A equipe merece esse título. Acho que o que está faltando para a gente é ganhar um título para consagrar a todos os jogadores pela campanha que foi feita no ano passado. Não estava aqui, mas estava acompanhando. Com certeza vamos fazer um bom jogo, espero poder ajudar dentro de campo ou fora, o que for, e tenho certeza que vamos sair campeão", falou Kayky ao Canal do Puco.

Kayky foi titular no triunfo tricolor diante do CSA em Maceió | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Kayky marcou o gol do triunfo no clássico do primeiro turno do Baianão de 2023. Na comemoração diante da fiel torcida na Arena Fonte Nova, ele imitou uma galinha, assim como o atacante Erick Pulga em 2025.

O camisa 37 tricolor não quis entrar muito na polêmica, mas acredita que o companheiro se inspirou nele na celebração. Kayky ressalta que as provocações são normais de todos os lados e quer dar o troco na conquista do arquirrival Vitória em 2024.

"Cara, acho que não. O Pulga também já deve ter visto. O vídeo é parecido. É focar nesse jogo e ganhar. Lógico que tem provocação, como teve deles no jogo passado. Agora a gente tem a oportunidade de vingar (no sentido de conquistar o resultado) e tenho certeza que sairemos campeões", finalizou.

Após vencer a primeira partida da decisão por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, o Esquadrão de Aço pode até perder por um gol de diferença que se sagrará campeão. Caso o Vitória vença por dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O rubro-negro baiano só é campeão diretamente se vencer por uma vantagem de três gols.