É o Ba-vi. Não tem jeito

Willian José pode ficar com a vaga de Lucho no Ba-Vi decisvo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Tricolor ganhou ontem do CSA, é líder do grupo na Copa do Nordeste, mas o assunto que não sai da mente é Ba-vi. Não tem jeito. O Bahia tem um elenco muito mais qualificado do que o do Vitória. Isso é notório. Mas, desde que tal superioridade ficou tão clara, o clássico de domingo, na Fonte, que abriu a decisão do Baiano, deve ter sido aquele em que a diferença entre os dois ficou mais evidenciada.

Tanto em domínio, quanto em efetividade. O Bahia foi superior tanto nas individualidades quanto na coletividade, na técnica e na raça. E é exatamente assim que nós queremos ver o Esquadrão novamente no domingo, nos enchendo de orgulho.

A ausência de Lucho Rodríguez na final de domingo representa um desfalque pesado para o Esquadrão. O uruguaio ajuda muito no funcionamento do esquema tricolor, com muita movimentação, chutes fortes, mesmo de longe, que recolocam o time no jogo, quando está tudo travado, além da entrega, que impressiona e contagia.

Quem jogará no lugar do camisa 9, e também 17, no jogo de domingo? Rogério Ceni citou dois nomes como possibilidades: o experiente Willian José, com características bem diferentes com relação ao uruguaio, e o jovem Tiago, a quem o próprio Ceni já disse ser uma espécie de ´mini Lucho’. Eu não me surpreenderia, entretanto, se o escolhido for o meia Cauly.

Cauly em treino do Tricolor | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O camisa 8 fez um ótimo Ba-vi no domingo passado, aproveitando a brecha no time que surgiu do desconforto sentido por Ademir. Mesmo com características e movimentações bem diferentes, Cauly foi um dos destaques silenciosos, se é que se pode dizer assim, do clássico.

Com a provável recuperação de Ademir, uma possível alternativa para Ceni manter Cauly, peça mais utilizada em 2025, com 15 partidas, seria centralizar o meia.

Arrisco dizer que Cauly é o principal nome do Esquadrão nesse Baiano, em que o Bahia até agora, é bom lembrar, só atuou, até o momento, em três dos 12 jogos, com mais da metade dos titulares.

Além dos clássicos, Ceni colocou os principais nomes como maioria na escalação inicial apenas contra o Colo-Colo. E, desde que o clube passou a jogar com o elenco principal no estadual, o camisa 8, que tem dois gols e duas assistências, só ficou fora contra o Jequié.

Caso a opção seja por Willian José, as características serão bem diferentes. Se perderia em velocidade e movimentação, o time teria uma referência na área, e ganharia em técnica, força e jogo aéreo.

O centroavante faz um bom pivô e tem boa visão de jogo, que podem beneficiar os jogadores de chegada do Tricolor. Ele já tem três gols pelo Bahia. E o tempo que ele levou para fazer cada gol é de aproximadamente 165 minutos.

Antes do jogo de ontem, em que atuou os 90,era de 135, bem parecido com os cerca de 133 minutos para cada um dos seis gols de Lucho, artilheiro do Esquadrão na temporada.

Elenco treino na Cidade Tricolor | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A torcida fica também para que Erick Pulga tenha outra atuação tão fantástica quanto a do primeiro Ba-vi decisivo, em que ele jogou demais, tomou a falta que originou o primeiro tento, fez um golaço, e ainda sofreu um pênalti.

Que, domingo, lá, no Barradão, o Bahia consiga ter uma atuação inspirada como a da primeira partida da final, e que consiga vencer outro Ba-vi, garantindo o 51º título Baiano da história, sem sustos, retomando o domínio territorial, enquanto segue expandindo a marca internacionalmente. E que siga evoluindo na temporada, seja na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.