Erick destaca força do elenco e pede foco na final contra o Vitória

Erick marcou o segundo gol do Bahia no jogo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia conquistou um importante triunfo por 2 a 1 sobre o CSA, na noite desta quarta-feira, 19, no Estádio Rei Pelé, e reassumiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Tricolor alcançou os 10 pontos na tabela e superou a equipe alagoana, que tem a mesma pontuação, mas com dois jogos a mais.

Autor do segundo gol do Esquadrão na partida, o volante Erick celebrou mais uma bola na rede nesta temporada e destacou a força do elenco tricolor para conquistar os três pontos fora de casa.

“Tivemos dificuldades, mas fizemos prevalecer a força do grupo. Um primeiro tempo muito bom, que nos permitiu abrir dois gols de vantagem. Feliz pelo gol e pelo triunfo da equipe”, disse o meio-campista.

Com a decisão do Campeonato Baiano marcada para este domingo, 23, contra o Vitória, no Barradão, Erick descartou qualquer clima de tranquilidade, mesmo com a vantagem conquistada no primeiro jogo da final, quando o Bahia venceu por 2 a 0 na Arena Fonte Nova. Para o jogador, a equipe precisa manter a concentração para garantir o título estadual.

“É uma boa vantagem, mas o nosso rival joga em casa. Vamos nos preparar para fazer uma excelente partida e nos consagrar com o título. Tenho certeza que o professor Rogério vai preparar a equipe da melhor forma para que possamos fazer uma excelente partida”, afirmou.