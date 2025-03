Nordestão: CBF confirma partida do Vitória e remarca jogo do Bahia

Dupla Ba-Vi já conhece adversários em tabela detalhada da Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A entidade também remarcou o novo dia e horário da partida entre Bahia e Ceará, jogo atrasado pela 4ª rodada do grupo B.

O Vitória encara fora de casa o Moto Club, no Estádio Castelão, em São Luís, às 21h30, no dia 26 de março, pela última rodada do grupo A. No mesmo dia, só que às 19h, o Bahia enfrenta o Ceará, às 19h, no mesmo dia, para cumprir a partida adiada da fase de grupos.

No comunicado, a CBF informa que realizou uma consulta aos clubes que compõem o grupo A sobre a possibilidade de mudança de data da última rodada, por conta dos jogos do Bahia na Libertadores. Por maioria, ficou definido pela manutenção da programação, decisão aprovada pela confederação.

A confirmação dos restantes dos jogos do Grupo B será definido no mês de junho, com data a ser confirmada pela entidade.

Confira a tabela detalhada dos jogos do grupo A da Copa do Nordeste:

21h30 - 26 de março

Ferroviário x Sousa – Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

Sport x Altos – Ilha do Retiro, Recife (PE)

Fortaleza x CRB – Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Moto Club x Vitória – Estádio Castelão, São Luís (MA)

Jogo atrasado do grupo B – 26 de março

19h00

Bahia x Ceará – Local a definir