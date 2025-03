Decisivos, Vini Jr e Raphinha celebram vitória do Brasil: "Alívio"

Vinicius Jr. fez o gol da virada brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira conquistou uma importante vitória contra a Colômbia, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, 20, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O resultado garantiu à equipe comandada por Dorival Júnior a vice-liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, trazendo alívio e confiança para o clássico contra a Argentina, na próxima terça-feira, 25.

O grande herói da noite foi Vinicius Jr, autor do gol decisivo já nos acréscimos. O atacante do Real Madrid celebrou o resultado e destacou a emoção de representar a Seleção. “O gol de hoje é um pouco de alívio, de felicidade, e que possa ser a mudança de chave. Jogar na Seleção é algo que não se pode explicar e cada vez que a gente vem pra cá, parece a primeira vez”, afirmou.

Para evitar uma suspensão no duelo contra os argentinos, Vini Jr foi substituído nos minutos finais por Léo Ortiz, já que estava pendurado com um cartão amarelo: “Nas eliminatórias sempre é complicado, porque são apenas dois cartões. Você faz uma falta e já está pendurado e eu não poderia ficar fora do próximo jogo”.

Além do gol salvador, o camisa 7 teve também teve participação na jogada que abriu o placar para o Brasil. Após invadir a área em boas condições para finalizar, Vini sofreu pênalti, convertido por Raphinha.

O atacante do Barcelona, que vive grande fase no clube espanhol, comemorou o triunfo e ressaltou a importância da vitória. “Estávamos precisando muito dessa vitória, não só a gente, como jogador, mas nosso staff, o pessoal que está no nosso dia a dia e também o torcedor. Todo mundo estava precisando dessa vitória para nos dar confiança porque ainda temos muita competição pela frente. Acho que foi a virada de chave que a gente precisava”, declarou.

Com 11 gols marcados na atual temporada da Champions League, Raphinha se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição do torneio pelo Barcelona. Pela Seleção, ele também tem sido peça fundamental e reforçou o foco no clássico contra a Argentina. “Não temos que ficar pensando muito no que aconteceu no passado. O mais importante é focar no futuro, no que a gente tem pra frente. Na minha opinião, este jogo de hoje já foi. Agora temos que pensar no próximo confronto que é contra a Argentina e estar bem preparado para ganhar deles lá.”

Outro jogador que celebrou a vitória foi Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, que entrou no decorrer da partida e ajudou a equipe a garantir os três pontos. “É sempre muito difícil entrar em jogos assim, mas a gente tenta ao máximo estar concentrado para entrar e ajudar o time. O que mais buscamos é ver as nossas estrelas brilharem como uma equipe”, afirmou.

Com a vitória, o Brasil chega a 21 pontos nas Eliminatórias e se prepara para o desafio contra a Argentina, na terça-feira, 25, às 21h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com quatro possíveis desfalques.