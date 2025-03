Virada? Com Carpini, Vitória ainda não marcou gol contra o Bahia

Thiago Carpini precisa quebrar tabus diante do arquirrival Bahia para ser campeão baiano - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

No próximo domingo, pela volta da final do Campeonato Baiano, o técnico Thiago Carpini vai disputar o seu quarto clássico Ba-Vi desde sua chegada ao Vitória em maio de 2024. O comandante rubro-negro até agora, acumula um empate e duas derrotas no embates diante do Bahia.

Contudo, o treinador tem um incômodo tabu que precisa ser superado. Até agora, o Leão da Barra ainda não marcou gol no arquirrival sob o seu comando.



Carpini disputou seu primeiro Ba-Vi pelo Vitória na 22ª rodada do Brasileirão de 2024. O Bahia levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols marcados por Everton Ribeiro e Luciano Juba.

O segundo encontro foi o empate sem gols também na Fonte Nova no Ba-Vi 500, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, onde o adversário criou mais oportunidades e esbarrou no goleiro Lucas Arcanjo.

O último e mais recente, foi o revés por 2 a 0 pelo jogo de ida da final do Baianão 2025. Vale salientar que todas essas partidas foram disputadas na Arena Fonte Nova.

Thiago Carpini terá a oportunidade de jogar seu primeiro clássico no Barradão. Apoio da torcida Colossal não será problema no Santuário. Até agora, quase 23 mil torcedores estão garantidos para o jogo que vale o bicampeonato estadual para o rubro-negro baiano.

Por conta da vantagem, o Bahia pode até perder por um gol de diferença que se sagrará campeão pela 51ª vez.

Caso o Vitória vença por dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O rubro-negro baiano só é campeão diretamente se vencer por uma vantagem de três gols.

Para levantar a 31º caneco, o Leão da Barra precisa fazer história e superar outra marca, já que nenhuma equipe da dupla Ba-Vi foi campeã baiana após perder o primeiro jogo da final.