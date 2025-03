Seleção Brasileira pode ter 4 desfalques para jogo contra a Argentina

Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 2 a 1 - Foto: Divulgação / CBF

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória suada sobre a Colômbia por 2 a 1, nesta quinta-feira, 21, garantindo três pontos importantes nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O triunfo veio com emoção, já que Vini Jr. marcou o gol decisivo nos minutos finais da partida, disputada em solo brasileiro. Com o resultado, o Brasil chegou a 21 pontos, ocupando a segunda colocação, atrás apenas da Argentina, que lidera com 25.

Apesar do alívio momentâneo, o técnico Dorival Júnior terá desafios para escalar a equipe no clássico contra os argentinos, na próxima terça-feira, 25, em Buenos Aires. Quatro jogadores podem ser desfalques para o confronto: Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que receberam cartão amarelo e estão suspensos, além de Alisson e Gerson, que preocupam por questões físicas.

O goleiro sofreu uma concussão após um choque com Davinson Sánchez e será reavaliado para saber se terá condições de jogo. Já o meio-campista sentiu um incômodo na coxa ainda no primeiro tempo e também se tornou dúvida para a partida decisiva.