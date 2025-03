Vini Jr faz gol heroico no fim e Brasil vence a Colômbia em Brasília

Rapinha marcou o primeiro gol do Brasil no confronto - Foto: Evaristo Sá/AFP

Foi com emoção! Com direito a gol nos acréscimos, o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira, 20, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de final do jogo, com um belo gol de Vini Jr. de fora da área, que colocou a Seleção Brasileira na frente nos últimos minutos da partida.

A Canarinha já havia sofrido um gol de Luis Díaz aos 41 minutos do segundo tempo, depois de ter aberto o placar com Raphinha, que converteu um pênalti logo aos seis minutos de jogo. O início foi promissor, mas a equipe não conseguiu manter o ritmo e caiu de produção na partida, que contou com poucas oportunidades criadas.

Com o triunfo, o Brasil alcançou 21 pontos e subiu para a vice-liderança da competição, diminuindo a distância para a líder Argentina, que soma 25 pontos. A equipe agora se consolida na busca por uma das vagas diretas para a Copa do Mundo.

A partida contra a Colômbia também trouxe uma série de desfalques importantes para o próximo confronto contra a Argentina, na terça-feira, 25, às 21h, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que receberam o terceiro cartão amarelo, estarão suspensos para o duelo contra os argentinos. Além disso, o meio-campista Gerson, que precisou ser substituído por lesão, também é dúvida para o jogo.

O goleiro Alisson, substituído após um choque de cabeça com o zagueiro Sánchez, deve ficar afastado por alguns dias, conforme as regras da FIFA para casos de concussão, e também é desfalque certo.