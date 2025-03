Brasil x Colômbia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Mané Garrincha é o palco de Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira fará seu primeiro jogo em 2025 e tem a necessidade de vencer. Logo mais às 21h45, o time verde e amarelo recebe a visita da Colômbia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em confronto válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil vem de dois empates consecutivos contra Venezuela e Uruguai, respectivamente. A equipe tem 18 pontos ganhos e ocupa a 5ª colocação na classificação. Essa, inclusive, se configura como a pior campanha do time canarinho no século XXI.

Já Colômbia vem de duas derrotas consecutivas para Equador e Paraguai na última data Fifa e também precisa se recuperar. Os Los Cafeteros estão na 4ª posição, com 19 pontos. Em caso de derrota, será ultrapassada pelo Brasil.

Brasil vai manter a base dos últimos jogos e terá novidade na frente

Sem o atacante Neymar, que foi cortado por não reunir condições físicas para jogar, o técnico Dorival Jr. deve manter a base dos últimos compromissos. A novidade será o centroavante João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, que será titular pela primeira vez em três jogos no time canarinho.

Alisson volta à meta brasileira após quatro partidas. Ele substitui Ederson, que foi desconvocado. Na lateral-esquerda, Guilherme Arana assume a posição no lugar de Abner.

Colômbia virá com caras conhecidas e experientes

O técnico argentino Nestor Lorenzo promete encarar a Seleção Brasileira de igual para igual. A equipe conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro como Richard Ríos, do Palmeiras, John Arias, do Fluminense, Borré, do Internacional, James Rodríguez, ex-São Paulo, e Santigo Arias, do Bahia.

Onde assistir

Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Globoplay (Streaming)

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr. e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Lucumi e Mojica; Juan Portilla, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.