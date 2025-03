Neymar é cortado da Seleção Brasileira das partidas nas Eliminatórias

Cortado por não reunir condições físicas, Neymar está fora da Seleção Brasileira - Foto: Raul Baretta / Santos FC

O atacante Neymar está fora das partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogador do Santos foi cortado da Seleção Brasileira por não reunir as condições físicas ideais para jogar e foi retirado da lista do técnico Dorival Jr.



Fora das semifinais do Campeonato Paulista, Neymar realizou tratamento intensivo durante a semana. Ele passou pela fisioterapia para tratar um edema na coxa esquerda.

Apesar do êxito em relação ao processo, o atacante não teria tempo hábil para estar inteiro fisicamente.

A tendência é que Neymar esteja em condições de jogo no dia 30 de março, na estreia do Santos no Brasileirão, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Mais atletas foram desconvocados, casos do lateral-direito Danilo, do Flamengo, e do goleiro Éderson, do Manchester City. Para a vaga de Neymar, o jovem Endrick foi o escolhido.

Também foram chamados o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e o goleiro Lucas Perri, do Lyon.