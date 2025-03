Felipe Freitas projeta Bahia consolidado na elite do futebol feminino

Felipe Freitas, técnico do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Preparado para estrear na Série A1 do Campeonato Brasileiro, o time feminino do Bahia vive o objetivo de se solidificar no cenário do futebol brasileiro. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 20, o técnico Felipe Freitas analisou o "caminho certo" traçado pelo Tricolor, a preparação da equipe para a competição nacional e a estreia da equipe, marcado para o próximo sábado, 22, às 16h, contra o Internacional, em Porto Alegre.

“Nós estamos muito no caminho certo. A gente, no ano passado, inicia a Ladies Cup e éramos tido como o time que não chegaria, que não iria passar. Então, colocaram a Seleção Paraguaia à frente e outros clubes à nossa frente. Nós mostramos para que viemos, nós mostramos para que nós estamos nos desenvolvendo. Assim como foi agora na Supercopa do Brasil e assim como vai ser ao longo do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Baiano”, comentou o comandante.

As Mulheres de Aço entram em campo pela primeira vez em 2025 após uma temporada quase perfeita em 2024. Além do título do Campeonato Baiano, o Bahia conquistou a Série A2 do Brasilerio e chegou até à final da Brasil Ladies Cup, na qual perdeu a final diante do Grêmio.

“Temos nos preparado muito para enfrentar o Internacional e todos os outros clubes com grau de seriedade, pensando jogo a jogo, entendendo as responsabilidades que temos para representar essa torcida e sempre buscando, como citei anteriormente, aquele objetivo maior, que é solidificar o Bahia no cenário do futebol feminino brasileiro”, concluiu.