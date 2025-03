Kanu destaca foco no título do Baiano e evita polêmica de Carpini

Kanu durante coletiva nesta sexta-feira, 21 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na contagem regressiva para a decisão do Campeonato Baiano de 2025, o zagueiro Kanu concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 21, e reforçou o compromisso do Bahia com sua identidade de jogo. O Tricolor entra em campo no próximo domingo, 23, no Barradão, às 16h, com a vantagem de dois gols, após vencer o primeiro Ba-Vi da final por 2 a 0 na Arena Fonte Nova.

Seguindo o discurso do técnico Rogério Ceni, que na última quarta-feira, 19, garantiu que o Bahia buscará manter o estilo de jogo ofensivo, independentemente do mando de campo, Kanu destacou a solidez do trabalho desenvolvido pela equipe e a necessidade de manter a postura ofensiva.

“A gente tem uma maneira de jogar muito clara, que não vem de hoje, não vem dessa temporada. Estamos construindo algo muito sólido, e nós não podemos abrir mão disso. Vamos ao Barradão para construir e ter o controle do jogo. Se Deus quiser vamos sair com o título”, afirmou o defensor.

O zagueiro também ressaltou a importância da conquista estadual para consolidar o trabalho do grupo e deixar seu nome na história do clube: “Ser campeão marca sua história no clube, e é para isso que a gente está aqui. Queremos cada vez conquistar mais títulos e coisas melhores para esse clube e torcida. Será um jogo bem difícil, mas nós temos totais condições de chegar lá, nos consagrar como campeões e continuar construindo nossa história nesse grande clube”.

Experiente em clássicos estaduais, Kanu enfatizou a necessidade de manter a concentração e entender os momentos da partida para garantir o título.

“Já é o meu terceiro baiano. No primeiro conseguimos o título. Já no segundo não. A gente precisa continuar concentrado, fazendo o nosso jogo. Com muita humildade, e muita compreensão para o que a partida vai pedir pra gente conseguir esse título. É preciso ter total entendimento da partida para erguer esse título, que é fundamental para a gente nesse começo de temporada”, destacou.

A preparação do Bahia para a decisão também foi mencionada pelo defensor, que reforçou a importância do duelo e a capacidade do elenco em jogos decisivos. “A gente vem se preparando durante toda a temporada justamente para esses grandes jogos. Já jogamos algumas grandes partidas e nos saímos bem, e dessa vez não pode ser diferente”, frisou.

Por fim, Kanu foi questionado sobre as declarações polêmicas do técnico do Vitória, Thiago Carpini, alegando que o erro do Bahia foi não ter 'matado' o jogo, durante a semana. O zagueiro evitou entrar em polêmicas e preferiu manter o foco no confronto decisivo.

“Nós fizemos um bom resultado, mas não podemos ‘sentar’ nisso. Sobre as falas (Thiago Carpini), cada um assume a responsabilidade sobre elas. O que a gente pode fazer nesse momento é trabalhar e focar no principal, que é o jogo, e sair com o triunfo. As outras coisas são apenas outras coisas”, finalizou.