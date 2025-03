Bahia tem desfalque confirmado para a final do Baiano contra o Vitória

Tricolor segue na expectativa quanto ao futuro do atacante Luciano Rodríguez, que pode ser chamado para defender a Seleção Uruguaia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia já tem um desfalque confirmado para o segundo jogo da final do Campeonato Baiano contra o Vitória, que acontecerá no Barradão. O lateral-direito Santiago Arias foi convocado para a Seleção Colombiana e estará ausente na partida decisiva. Além dele, o Tricolor segue na expectativa quanto ao futuro do atacante Luciano Rodríguez, que pode ser chamado para defender a Seleção Uruguaia, mas que ainda aguarda a divulgação da lista oficial.

Caso seja convocado, Luciano também será baixa para a grande final do estadual, marcada para o sábado, 22 de março. No entanto, conforme apurado pelo Portal A TARDE, Arias estará disponível para o jogo de ida, no próximo domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova.

Uruguaio, Luciano Rodríguez tem sido presença constante nas listas do técnico Marcelo Bielsa e pode ser chamado para os confrontos contra Argentina, na sexta-feira, 21, e Bolívia, na terça-feira, 25, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Já Santiago Arias teve sua convocação confirmada e defenderá a Colômbia nos duelos contra Brasil, na quinta-feira, 20, e Paraguai, na terça-feira, 25. A concorrência na lateral-direita colombiana conta com nomes como Andrés Román, do Atlético Nacional, e Stefan Medina, do Monterrey, mas Arias segue como uma das opções de confiança do técnico Néstor Lorenzo.