Bahia promove ação para torcedor entrar mais cedo na Fonte Nova

Fonte Nova é o palco para Bahia e Boston River pela Copa Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Na luta para voltar a fase de grupos da Copa Libertadores, Logo mais o Bahia encara o Boston River-URU, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pelo jogo de volta da 3ª fase prévia da competição continental.

O jogo histórico agitou a nação tricolor que rapidamente esgotou os ingressos para a decisão. Por isso, o Bahia promoveu uma campanha para estimular a torcida a entrar mais cedo na Fonte Nova.

Vale salientar que o funcionamento da Estação Campo da Pólvora do Metrô foi ampliado até às 1h para embarque. As demais funcionarão somente para desembarque.

Os sócios torcedores que forem de carro para a Fonte poderão estacionar gratuitamente nos shoppings Bela Vista e Paralela. Para isso, é só utilizar o cupom do aplicativo EC Bahia.

Já o acesso do público ao estádio será liberado às 18h30, três horas antes do horário previsto para a bola rolar. O intuito é fazer com que o torcedor chegue cedo e entre no estádio com mais conforto e segurança.

Confira o cronograma de horário para Bahia x Boston River:

Abertura dos Portões: 18h30

Abertura dos Estacionamentos EDG e EE: 17h30

EsquadrãoZone: A partir de 17h30

Funcionamento da CAS: 13h às 22h30