Bahia x Boston River: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Boston River às 21h30 desta quinta-feira, 13 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, contra o Boston River, às 21h30, em busca de uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores, o que pode garantir ao Tricolor uma premiação milionária.

Com o empate em 0 a 0 no primeiro confronto, o Bahia precisa apenas de uma vitória simples para garantir sua classificação entre os 32 melhores times da Libertadores. Caso o time de Rogério Ceni consiga o triunfo, estará no pote 4 do sorteio, marcado para segunda-feira, 17, e poderá figurar em um dos grupos compostos por outros clubes brasileiros: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Internacional.

Transmissão

Onde assistir: Paramount+.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Boston River: Antúnez; Acosta, Bortagaray, Marcos Gómez e Fredy Martínez; Barcia, Mauricio Vera e Chiappini; Amado, Adamo e Guillermo López. Técnico: Jádson Viera.