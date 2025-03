Bahia finaliza preparação para decisão contra o Boston River

Bahia encerrou a preparação para o jogo decisivo nesta quinta-feira, 13 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia concluiu a preparação para o confronto decisivo contra o Boston River, do Uruguai, pela Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira, 13. O último treinamento antes da partida foi realizado no CT Evaristo de Macedo, e a comissão técnica aproveitou a oportunidade para revisar o desempenho da equipe na goleada sobre o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano.

O primeiro passo do trabalho foi a exibição de um vídeo que detalhava tanto os erros quanto os acertos cometidos no último jogo, permitindo que os jogadores pudessem analisar suas ações em campo. Logo após, o grupo se dividiu em dois, sendo que, no campo 2, realizaram um aquecimento técnico e físico.

Já no campo 1, o treinador Rogério Ceni, ao lado do auxiliar Leandro Dell, comandou um treino tático, com foco em parte do campo. Enquanto isso, os assistentes Charles Hembert e Nelson Simões trabalhavam com os demais atletas, abordando aspectos importantes como jogadas de bola aérea, lances de bola parada e finalizações.

Após a troca de grupos, o time continuou o treino com cobranças de pênaltis, visando aprimorar a técnica, especialmente porque, em caso de empate no tempo normal contra o time uruguaio, a decisão da vaga para a fase de grupos da Libertadores será nos pênaltis.