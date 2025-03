Ex-Bahia e Vitória, Kieza é anunciado por outro clube baiano

Kieza quando defendia as cores do Vitória - Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória / Divulgação

O Fluminense de Feira oficializou, nesta quarta-feira, 12, a contratação do experiente atacante Kieza. Aos 38 anos, o jogador reforça a equipe para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Baiano, que tem início previsto para o final de abril.

Com um currículo extenso no futebol brasileiro, Kieza soma passagens por diversos clubes do país. Além de ter atuado recentemente por Nacional de Patos-PB e River-PI, onde disputou nove jogos e marcou um gol, o centroavante já defendeu Bahia, Vitória, Náutico, Cruzeiro, Fluminense, Ponte Preta, São Paulo, Botafogo e Fortaleza.

O Touro do Sertão fará sua estreia na competição no dia 30 de abril, quando enfrentará o Itabuna fora de casa. O horário e o local exato do confronto ainda serão definidos pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).