Bahia confirma empréstimo de Vitor Hugo ao Atlético-MG

Victor Hugo comemora seu único gol com a camisa tricolor diante do RB Bragantino pela Série A 2023 - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia confirmou, na tarde desta quarta-feira, 12, o empréstimo do zagueiro Vitor Hugo ao Atlético-MG. O defensor seguirá para o clube mineiro e permanecerá até o final da temporada.

Com contrato válido até o fim de 2026 com o Tricolor, Vitor Hugo chegou ao clube em 2023 e disputou 32 partidas pelo Esquadrão. No início de 2024, ele já havia sido cedido ao Panathinaikos, da Grécia, mas retornou de empréstimo e foi pouco utilizado pelo treinador Rogério Ceni.