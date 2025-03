Metrô terá horário ampliado para jogo do Bahia na Libertadores

Estação Campo da Pólvora terá horário ampliado para o jogo Bahia e Boston River pela Libertadores - Foto: CCR Metrô Bahia

Em busca de uma vaga na fase de grupos na Libertadores, o Bahia encara o Boston River-URU, nesta quinta-feira, 13, às 21h30, pela 3ª fase prévia da competição continental.

Para esta decisão, a CCR Metrô vai promover um esquema especial e vai estender o funcionamento da Estação Campo da Pólvora até às 1h para embarque. As demais funcionarão somente para desembarque.

A quantidade de viagens será ampliada por conta da demanda e a segurança nas estações do sistema será reforçada com os agentes.

Opções para compra de passagens

Os usuários que utilizam o Bilhete Unitário do Metrô poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

- Zap do Metrô (via pix): para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular.

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi

- Rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas.

- A passagem do metrô tem o valor de R$4,10.