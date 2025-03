Segunda Divisão do Baianão 2025 terá 10 clubes e começa em abril

Formato da Segunda Divisão do Campeonato Baiano de 2025 é definido - Foto: Divulgação | FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou os detalhes do formato da Segunda Divisão do Campeonato Baiano de 2025, após reunião do Conselho Técnico realizada nesta quinta-feira, 6. A competição, que ocupa a segunda posição no calendário do futebol estadual, contará com a participação de dez clubes.

O encontro, realizado na sede da FBF, teve a presença do presidente da entidade, Ricardo Lima, da diretora de competições, Taíse Galvão, do diretor administrativo e financeiro, Marcelo Araújo, e do presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da Bahia (Ceaf-BA), Jailson Freitas. Também estiveram presentes o gerente de competições, Silvio Mendes Jr., e representantes dos clubes participantes.

Com a exclusão do Feirense, que não atendeu aos requisitos para inscrição, a edição de 2025 contará com dez equipes: Bahia de Feira, Fluminense, Galícia, Grapiúna, Itabuna, Teixeira de Freitas, Leônico, Ypiranga, SSA FC e ECPP Vitória da Conquista.

A primeira fase será disputada em turno único, com as equipes jogando entre si no sistema de pontos corridos. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série C de 2026.

Nas semifinais, as equipes serão divididas em dois confrontos, com o 1º colocado enfrentando o 4º, e o 2º enfrentando o 3º. Todos os duelos das semifinais e da final serão realizados em jogos de ida e volta. Os dois finalistas garantirão o acesso à Série A do Campeonato Baiano de 2026.

O Campeonato Baiano da Segunda Divisão 2025 terá início no dia 30 de abril, com a final marcada para 27 de julho. A tabela completa da competição será divulgada em breve.