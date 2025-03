United sai na frente, mas empate com a Real Sociedad na Europa League

Duelo entre Real Sociedad e Manchester United - Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Pelo duelo de ida das oitavas de final da Europa League, Real Sociedad e Manchester United empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira, 6, em San Sebastián. A equipe inglesa saiu na frente com o gol de Joshua Kirkzee, mas sofreu o empate em cobrança de pênalti de Mikel Oyarzabal.

O segundo confronto será na próxima quinta-feira, 13, no Old Trafford, em Manchester, às 17h. As equipes só precisam de uma vitória simples para garantir a classificação, enquanto um novo empate leva a partida para a prorrogação e pênaltis.

Na partida, o United começou melhor, gerando pressão e perigo para a equipe adversária. O resultado veio apenas na segunda etapa, quando o holandês Joshua Kirkzee abriu o placar, finalizando um passe do argentino Alejandro Garnacho na área. O espanhol Mikel Oyarzabal empatou 12 minutos depois, ao converter um pênalti que havia sido marcado após uma revisão do VAR.

"Antes do pênalti eu achava que o time estava no controle. Acho que mudou com o pênalti... Vamos levar o jogo para Old Trafford, vamos tentar vencer lá", disse o técnico português do United, Ruben Amorim aos repórteres.

Brais Méndez deu um chute forte aos 76 minutos que obrigou o goleiro Andre Onana a defender de soco de maneira espetacular, e aos 85 minutos o islandês Orri Oskarsson recebeu um passe milimétrico e tinha tudo para marcar, mas inexplicavelmente mandou para fora.

Estas últimas chances deixaram um gosto amargo para a Real Sociedad, com a sensação de que poderia chegar à Inglaterra com um resultado melhor.

"É uma pena essas chances que nos escaparam no final, mas o confronto está aberto, vamos para lá vivos, com muita vontade", disse Oyarzabal. "Até marcarmos, era difícil para nós criar chances, embora eu não ache que tenhamos sofrido tanto (defensivamente) também".