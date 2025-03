Ronaldo desiste de candidatura à presidência da CBF; entenda

Ronaldo decidiu não seguir na disputa - Foto: AFP

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno anunciou, nesta quarta-feira, 12, que desistiu de concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002 confirmou sua decisão por meio de um pronunciamento nas redes sociais.

A desistência ocorreu após a maioria das federações estaduais recusar o diálogo com Ronaldo. Das 27 filiadas à CBF, 23 não aceitaram recebê-lo para ouvir suas propostas de candidatura, mantendo apoio à atual gestão de Ednaldo Rodrigues. Diante desse cenário, o empresário optou por não seguir na disputa.

"Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião", afirmou.

A proposta de Ronaldo era estabelecer um diálogo com clubes e federações para discutir melhorias no futebol brasileiro e no calendário de competições. No entanto, ele encontrou dificuldades logo no primeiro contato com as entidades responsáveis pelo pleito.

"No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo", explicou.

Apesar de lamentar a falta de espaço para apresentar sua visão, Ronaldo afirmou que seguirá acreditando na transparência e no diálogo como caminhos para a evolução do futebol nacional.

"Agradeço a todos que demonstraram interesse na minha iniciativa e sigo acreditando que o caminho para a evolução do futebol brasileiro é, antes de mais nada, o diálogo, a transparência e a união", concluiu.